«Бавария» объявила о досрочном уходе Румменигге из клуба
13:48
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет свой пост 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт немецкого клуба.
Сообщается, что Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет экс-голкипер клуба Оливер Кан.
Контракт Румменигге с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2021/06/karl-heinz-rummenigge-steps-down-as-ceo---oliver-kahn-succeeds-him-on-1-july
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