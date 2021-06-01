«Бавария» объявила о досрочном уходе Румменигге из клуба

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет свой пост 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт немецкого клуба.

Сообщается, что Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет экс-голкипер клуба Оливер Кан.

Контракт Румменигге с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он занимал различные посты в руководстве с 1991 года.