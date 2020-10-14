«Как все началось. Как все складывается». Ностальгический твит Швайнштайгера
19:27
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер опубликовал коллаж по мотивам популярного мема «Как все началось. Как все складывается». Футболист выложил свое детское фото во время футбольного матча и нынешний снимок в роли эксперта канала Sportschau.
«Как началось: отдать всего себя своей страсти. Как все складывается: стать экспертом моей страсти», — подписал Швайнштайгер коллаж.
How it started: Giving my all to live my passion ?— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 14, 2020
How it's going: Being an expert on my passion ? @sportschau pic.twitter.com/Leni4HKXQM
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