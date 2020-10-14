«Как все началось. Как все складывается». Ностальгический твит Швайнштайгера

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер опубликовал коллаж по мотивам популярного мема «Как все началось. Как все складывается». Футболист выложил свое детское фото во время футбольного матча и нынешний снимок в роли эксперта канала Sportschau.

«Как началось: отдать всего себя своей страсти. Как все складывается: стать экспертом моей страсти», — подписал Швайнштайгер коллаж.