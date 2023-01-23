Кафанов: «Луневу пора перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить то, чему научился»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер Андрей Лунев не стал первым номером в «Байере».

«Выиграть конкуренцию у Градецки — капитана команды, которому прощаются очень грубые ошибки, — практически невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — Андрею дают шанс, только если Градецки недоступен из-за болезни или травмы. В «Байере» Лунев вырос как вратарь, и теперь он хочет играть. Наверное, Андрею пришло время перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить все то, чему научился. К нему пришло понимание, что он уже многое может, Андрей почувствовал это».

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб 31-летний россиянин провел три матча, в которых пропустил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.