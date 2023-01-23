Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:37

Кафанов: «Луневу пора перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить то, чему научился»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер Андрей Лунев не стал первым номером в «Байере».

«Выиграть конкуренцию у Градецки — капитана команды, которому прощаются очень грубые ошибки, — практически невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — Андрею дают шанс, только если Градецки недоступен из-за болезни или травмы. В «Байере» Лунев вырос как вратарь, и теперь он хочет играть. Наверное, Андрею пришло время перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить все то, чему научился. К нему пришло понимание, что он уже многое может, Андрей почувствовал это».

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб 31-летний россиянин провел три матча, в которых пропустил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Виталий Кафанов
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» не планирует покупать Хаверца в январе

Кафанов не считает переход Лунева в «Байер» ошибкой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
13
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 - : -
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 - : -
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 - : -
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости