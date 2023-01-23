Кафанов не считает переход Лунева в «Байер» ошибкой

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов заявил, что не считает трансфер Андрея Лунева в «Байер» ошибкой.

«Переход Лунева в «Байер» — ошибка? Конечно, нет. Андрей тренируется с большими мастерами в топ-клубе Бундеслиги. Тут хочешь-не хочешь — сам неизбежно прибавишь. Вижу ля я разницу между Луневым до Германии и после? Да, увидел это на тренировках в сборной. Ногами Андрей стал играть намного лучше. Градецки и Лунев играют в похожем стиле на тот, который мы просим от вратарей в «Ростове» и национальной команде. Отчасти согласен, что вратарь без практики не может расти. Не хватает 90 минут стресса, давления и шума трибун. Но если ты к каждой тренировке относишься, как к самому важному матчу в жизни, каждый эпизод отрабатываешь, как во время игры, — тогда ты прибавляешь. Жизнь неоднократно показывала, что вратари могут долго не играть, а потом выходить и демонстрировать высокий уровень игры, если они правильно тренировались. У Андрея как раз такая ситуация», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

31-летний россиянин перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб он провел три матча, в которых пропустил четыре мяча.