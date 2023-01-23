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Сегодня, 13:42

Кафанов не считает переход Лунева в «Байер» ошибкой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов заявил, что не считает трансфер Андрея Лунева в «Байер» ошибкой.

«Переход Лунева в «Байер» — ошибка? Конечно, нет. Андрей тренируется с большими мастерами в топ-клубе Бундеслиги. Тут хочешь-не хочешь — сам неизбежно прибавишь. Вижу ля я разницу между Луневым до Германии и после? Да, увидел это на тренировках в сборной. Ногами Андрей стал играть намного лучше. Градецки и Лунев играют в похожем стиле на тот, который мы просим от вратарей в «Ростове» и национальной команде. Отчасти согласен, что вратарь без практики не может расти. Не хватает 90 минут стресса, давления и шума трибун. Но если ты к каждой тренировке относишься, как к самому важному матчу в жизни, каждый эпизод отрабатываешь, как во время игры, — тогда ты прибавляешь. Жизнь неоднократно показывала, что вратари могут долго не играть, а потом выходить и демонстрировать высокий уровень игры, если они правильно тренировались. У Андрея как раз такая ситуация», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

31-летний россиянин перешел в «Байер» из «Зенита» в июле 2021 года. Всего за немецкий клуб он провел три матча, в которых пропустил четыре мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-perehod-luneva-v-bajer-ne-oshibka-andrej-stal-igrat-namnogo-luchshe/
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Виталий Кафанов
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 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
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 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
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 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 - : -
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 - : -
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 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
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РБ Лейпциг

 12
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Никлас Фюллкруг

Вердер

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Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
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