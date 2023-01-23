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Сегодня, 12:21

«Бавария» не планирует покупать Хаверца в январе

Виктория Кравченко
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«Бавария» этой зимой не планирует покупать у «Челси» форварда Кая Хаверца, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы уже завершили работу на трансферном рынке. Новичками стали защитник Дэйли Блинд и голкипер Янн Зоммер.

Возможно, «Бавария» вернется к идее с покупкой Хаверца летом 2023 года. Клуб готов заплатить за его трансфер около 60 миллионов евро.

23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В составе лондонской команды немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0).

ФК Бавария
ФК Челси
Кай Хаверц
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
13
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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34 тур
24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 - : -
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 - : -
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 - : -
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 14 1 2
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