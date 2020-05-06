Источник: в Германии не будут менять дату возобновления чемпионата

Возобновление чемпионата Германии состоится 15 мая, дату не будут отодвигать на неделю, как сообщалось ранее, информирует Oddshanger.

Первоначально канцлер Германии Ангела Меркель требовала двухнедельный карантин для клубов Бундеслиги. Было принято решение, что достаточно одной недели. Ранее сообщалось, что в 36 немецких клубах диагностировано 10 положительных тестов на коронавирус.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 743 313 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 258 693 летальных исхода, выздоровело 1 250 602 человека.

В Германии 167 007 случае заражения, зафиксировано 6 993 летальных исходов. Выздоровело 137 400 человек.