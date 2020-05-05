Источник: У двух представителей «Боруссии» из Менхенгладбаха диагностирован коронавирус

Два представителя «Боруссии» (Менхенгладбах) сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Rheinische Post.

По данным источника, вирус диагностирован у одного игрока и у одного работника клуба. Они помещены на карантин. Остальные футболисты тренируются в небольших группах. Ранее сообщалось, что бундеслига может возобновиться 15 мая.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 680 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 254 283 человека умерли, выздоровели — 1 215 310.