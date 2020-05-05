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Источник: У двух представителей «Боруссии» из Менхенгладбаха диагностирован коронавирус

19:43
Стадион &quot;Боруссии&quot;. Фото getfootballnewsgermany.com.
Стадион &quot;Боруссии&quot;. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Два представителя «Боруссии» (Менхенгладбах) сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Rheinische Post.

По данным источника, вирус диагностирован у одного игрока и у одного работника клуба. Они помещены на карантин. Остальные футболисты тренируются в небольших группах. Ранее сообщалось, что бундеслига может возобновиться 15 мая.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 680 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 254 283 человека умерли, выздоровели — 1 215 310.

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