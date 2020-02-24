Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является кандидатом на пост главного тренера «Баварии», сообщает Don Balon.

По информации источника, мюнхенский клуб не собирается оставлять у руля 55-летнего немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика. Как сообщает издание, Флик уйдет с должности в конце сезона-2019/20, а «Бавария» намерена договориться с 49-летним Симеоне и заключить с аргентинцем долгосрочный контракт.

После 23 туров чемпионата Германии-2019/20 «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года, вместе с мадридской командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а также по два раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.