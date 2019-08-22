Источник: «Байер» интересуется Сафоновым

«Байер» обратил внимание на голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, сообщает Kicker.

Вместе с тем отмечается, что этим летом сделка вряд ли состоится, поскольку немецкий клуб не готов заплатить за россиянина нужную сумму. Трансферная стоимость 20-летнего Сафонова, по данным transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Его контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

За все команды «Краснодара» вратарь сыграл 51 матч, в которым пропустил 51 мяч.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр