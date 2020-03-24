Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты, чтобы помочь другим сотрудникам

Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, информирует Sky Sports. Как отмечается, это позволит клубу не увольнять других сотрудников.

На подобную меру пошли и футболисты дортмундской «Боруссии».

Напомним, что некоторые игроки «Баварии» уже пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом. Среди них Роберт Левандовски (1 миллион евро), а также Джошуа Киммих и Леон Горецка (по 500 тысяч каждый).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.