Игроки «Баварии» недовольны поведением Левандовски и ждут его ухода летом

Игроки «Баварии» недовольны поведением нападающего команды Роберта Левандовски, сообщает The Athletic.

По информации источника, игроки уже пару месяцев обсуждают желание 33-летнего поляка покинуть мюнхенский клуб.

Отмечается, что игроки ожидают, что нападающий уйдет во время летнего трансферного окна.

При этом некоторые игроки устали от того, как Левандовски ведет себя в публичном пространстве, и недовольны его эгоизмом на поле.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, что поляк хочет перейти в «Барселону».