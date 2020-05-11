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Игрок «Вольфсбурга» получил травму лица на первой тренировке после выхода из карантина

07:27
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Полузащитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт получил травму. Команда провела первую тренировку после паузы из-за пандемии коронавируса.

26-летний хавбек травмировал лицо во время контрольной игры, у него несколько переломов. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Герхардт забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах. Чемпионат Германии возобновится 16 мая.

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