Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Шальке» в 1-м туре чемпионата Германии (8:0) отметил, что команда справилась со всеми задачами на игру.

— Мы играли великолепно, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Перед матчем определили спектр задач — со всеми блестяще справились. Мы хотели показать, что и в этом сезоне будем выкладываться на максимум. Я рад, что сегодня на поле мы показали такую игру.