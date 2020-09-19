Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«И в этом сезоне будем выкладываться на максимум». Флик — о разгроме «Шальке»

01:47

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Шальке» в 1-м туре чемпионата Германии (8:0) отметил, что команда справилась со всеми задачами на игру.

— Мы играли великолепно, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Перед матчем определили спектр задач — со всеми блестяще справились. Мы хотели показать, что и в этом сезоне будем выкладываться на максимум. Я рад, что сегодня на поле мы показали такую игру.

Бавария — Шальке-04

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-den-fc-schalke-04

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир