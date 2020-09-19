«И в этом сезоне будем выкладываться на максимум». Флик — о разгроме «Шальке»
01:47
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Шальке» в 1-м туре чемпионата Германии (8:0) отметил, что команда справилась со всеми задачами на игру.
— Мы играли великолепно, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Перед матчем определили спектр задач — со всеми блестяще справились. Мы хотели показать, что и в этом сезоне будем выкладываться на максимум. Я рад, что сегодня на поле мы показали такую игру.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-den-fc-schalke-04
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