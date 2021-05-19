Хуммельс отреагировал на возвращение в состав сборной Германии
14:46
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс отреагировал на информацию о своем возвращении в состав сборной Германии.
«Предвкушаю возвращение в сборную, вновь стану частью национальной команды. Очень хочу написать новую главу», — написал у себя в Instagram Хуммельс.
Хуммельс попал в заявку сборной Германии на чемпионат Европы. В последний раз 32-летний защитник выходил на поле в составе национальной команды 19 ноября 2018 года, тогда он провел все 90 минут в товарищеском матче с Голландией (2:2).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.
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