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Хуммельс отреагировал на возвращение в состав сборной Германии

14:46
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс отреагировал на информацию о своем возвращении в состав сборной Германии.

«Предвкушаю возвращение в сборную, вновь стану частью национальной команды. Очень хочу написать новую главу», — написал у себя в Instagram Хуммельс.

Публикация от Mats Hummels (@aussenrist15)

Хуммельс попал в заявку сборной Германии на чемпионат Европы. В последний раз 32-летний защитник выходил на поле в составе национальной команды 19 ноября 2018 года, тогда он провел все 90 минут в товарищеском матче с Голландией (2:2).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

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