Полузащитник «Баварии» Горецка сменил игровой номер

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сменил игровой номер, сообщает Instagram клуба. В следующем сезоне он будет выступать под восьмым номером вместо восемнадцатого.

Раньше под восьмым номером выступал полузащитник Хави Мартинес, который покинул команду по окончании сезона 2020/2021.

В текущем сезоне Горецка провел 24 матча в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.