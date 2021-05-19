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Полузащитник «Баварии» Горецка сменил игровой номер

17:29
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сменил игровой номер, сообщает Instagram клуба. В следующем сезоне он будет выступать под восьмым номером вместо восемнадцатого.

Раньше под восьмым номером выступал полузащитник Хави Мартинес, который покинул команду по окончании сезона 2020/2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ?MEISTER? (@fcbayern)

В текущем сезоне Горецка провел 24 матча в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.  

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