Полузащитник «Баварии» Горецка сменил игровой номер
17:29
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка сменил игровой номер, сообщает Instagram клуба. В следующем сезоне он будет выступать под восьмым номером вместо восемнадцатого.
Раньше под восьмым номером выступал полузащитник Хави Мартинес, который покинул команду по окончании сезона 2020/2021.
В текущем сезоне Горецка провел 24 матча в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю