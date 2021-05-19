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Мюллер отреагировал на новость о своем возвращении в сборную Германии

14:14
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев включил его в заявку на чемпионат Европы.

«С нетерпением жду своего возвращения в сборную Германии. А вы?», — написал у себя в Facebook Мюллер.

В последний раз Мюллер выступал за сборную Германии 19 ноября 2018 года. Тогда хавбек провел 23 минуты в матче Лиги наций против Голландии (2:2).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Германии сыграет в группе с Венгрией, Португалией и Францией.

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