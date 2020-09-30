Главный тренер «Баварии» Ханси Флик намерен обыграть «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии. По его словам, команда хочет выигрывать титулы.

— Предстоящий матч настоящая классика, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — У «Боруссии» фантастическая, очень молодая команда. Однако в их рядах есть и очень опытные футболисты. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол.

Мы проиграли один матч, но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок может быть на сто процентов уверен в своих силах. Мы хотим выигрывать матчи и титулы.