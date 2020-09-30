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«Хотим выигрывать матчи и титулы». Флик — о Суперкубке Германии против «Боруссии»

04:43
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Главный тренер «Баварии» Ханси Флик намерен обыграть «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии. По его словам, команда хочет выигрывать титулы.

— Предстоящий матч настоящая классика, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — У «Боруссии» фантастическая, очень молодая команда. Однако в их рядах есть и очень опытные футболисты. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол.

Мы проиграли один матч, но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок может быть на сто процентов уверен в своих силах. Мы хотим выигрывать матчи и титулы.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/09/vorbericht-supercup-fc-bayern---borussia-dortmund

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