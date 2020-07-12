Холанна выгнали из ночного клуба в Норвегии
15:49
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оказался в центре новостей светской хроники.
В субботу вечером 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии, сообщает Daily Star. Холанн прилетел на родину после окончания розыгрыша чемпионата Германии и проводит там отпуск.
На видео видно, как охранник толкает Холанна на улицу. Отмечается, что футболист кричал на сотрудников охраны и был зол.
Во всех турнирах сезона-2019/20 нападающий забил 44 мяча, 16 из них — в составе «Боруссии», к которой он присоединился зимой.
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