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Холанна выгнали из ночного клуба в Норвегии

15:49
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оказался в центре новостей светской хроники.

В субботу вечером 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии, сообщает Daily Star. Холанн прилетел на родину после окончания розыгрыша чемпионата Германии и проводит там отпуск.

На видео видно, как охранник толкает Холанна на улицу. Отмечается, что футболист кричал на сотрудников охраны и был зол.

Во всех турнирах сезона-2019/20 нападающий забил 44 мяча, 16 из них — в составе «Боруссии», к которой он присоединился зимой.

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