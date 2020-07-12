Холанна выгнали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оказался в центре новостей светской хроники.

В субботу вечером 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии, сообщает Daily Star. Холанн прилетел на родину после окончания розыгрыша чемпионата Германии и проводит там отпуск.

На видео видно, как охранник толкает Холанна на улицу. Отмечается, что футболист кричал на сотрудников охраны и был зол.

Borussia Dortmund star Erling Haaland appears to be 'thrown out of nightclub' in Norwayhttps://t.co/IS99I28h1o pic.twitter.com/wMcLBYAJ0e — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) July 12, 2020

A Haaland lo fletaron de un boliche noruego. Si no te dicen qui?n es, pens?s que es un personaje de 13 reasons why escabio pic.twitter.com/kjhLB6qVAQ — Juli Giacobbe ?? (@Juligiacobbe_) July 12, 2020

Во всех турнирах сезона-2019/20 нападающий забил 44 мяча, 16 из них — в составе «Боруссии», к которой он присоединился зимой.