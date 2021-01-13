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Холанн может разорвать контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»

12:05
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может разорвать контракт с клубом уже по окончании нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ориоля Доминека.

Агент 20-летнего футболиста Миро Райола хочет добиться разрыва текущего соглашения Холанна с немецким клубом из-за варианта с переходом в «Барселону». Отмечается, что агент заинтересован в хороших отношениях с каталонской командой.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии норвежец провел 10 матчей, в которых забил 12 мячей. Всего в составе «Боруссии» во всех турнирах на его счету 35 голов в 34 встречах.

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