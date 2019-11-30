Ханс-Дитер Флик: «Не понимаю, как Лам в свое время не получил «Золотой мяч»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считает, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч». Однако он подчеркнул, что не всегда понимает критерии выбора победителя.

— Левандовски и Месси — исключительные игроки, — цитирует A Bola Флика. — Левандовски один из самых разносторонних нападающих. Это едва ли не лучшая девятка в мире. Он умеет все, что нужно. Играет блестяще головой, может забивать, контролировать мяч. Его движение без мяча очень полезно. Хотя я не понимаю, как такой игрок, как Филипп Лам, в свое время ни разу не получил «Золотой мяч». Он же выиграл все возможное.