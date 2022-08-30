Гозенс согласовал условия контракта с «Байером»

Полузащитник «Интера» Робин Гозенс близок к переходу в «Байер». Он согласовал условие контракта с немецким клубом, сообщает Kicker.

Немецкий клуб хочет арендовать футболиста с обязательным условием выкупа при определенных условиях. Аренда игрока обойдется «Байеру» в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер — в 28 миллионов.

28-летний Гозенс согласовал с «аспириновыми» контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

В текущем сезоне чемпионата Италии Гозенс провел 3 матча и не отметился результативными действиями.