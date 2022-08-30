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Гозенс согласовал условия контракта с «Байером»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Робин Гозенс близок к переходу в «Байер». Он согласовал условие контракта с немецким клубом, сообщает Kicker.

Немецкий клуб хочет арендовать футболиста с обязательным условием выкупа при определенных условиях. Аренда игрока обойдется «Байеру» в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер — в 28 миллионов.

28-летний Гозенс согласовал с «аспириновыми» контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

В текущем сезоне чемпионата Италии Гозенс провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Робин Гозенс
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
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«Байер» начал переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Гозенса
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 Боруссия Д 4 3 0 1 7-4 9
4
 Хоффенхайм 4 3 0 1 8-5 9
5
 Фрайбург 4 3 0 1 7-3 9
6
 Боруссия М 4 2 2 0 7-4 8
7
 Майнц 4 2 1 1 4-5 7
8
 Кельн 4 1 3 0 6-4 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 7-11 5
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 РБ Лейпциг 4 1 2 1 6-5 5
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 Аугсбург 4 1 0 3 3-8 3
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 Штутгарт 4 0 3 1 3-4 3
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 Байер 4 1 0 3 4-6 3
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 Шальке 4 0 2 2 4-11 2
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