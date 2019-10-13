Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри рассказал о своем праздновании гола. Он отметил, что защитник «Хьюстона» Джеймс Харден подал ему идею о том, что делать после забитого мяча.

— Мы смотрели баскетбол с другом, и он сказал мне изобразить Джеймса Хардена. В Америке это значит, что ты показываешь, кто здесь шеф. Так все и началось с обычной шутки с другом, — приводит Squawka слова Гнабри.

Гнабри забил больше всех в составе бундестим в 2019 году. Гол в ворота аргентинцев стал для Гнабри шестым, 5 голов он забил в квалификации Евро-2020.