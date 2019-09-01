Главный тренер «Майнца»: «После четвертого пропущенного гола мы уже не играли в футбол»

Главный тренер «Майнца» Сандро Шварц после поражения от «Баварии» в 3-м туре чемпионата Германии (1:6) отметил, что команда хорошо начала встречу. По его словам, после четвертого пропущенного мяча команда перестала играть.

— В первые 30 минут мы играли именно так, как мы хотели, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шварца. — Мы оборонялись смело и агрессивно и демонстрировали хороший футбол. Однако идивидуальный класс футболистов «Баварии» был очевиден, особенно при штрафном ударе. В первой же атаке во втором тайме они сделали счет 3:1, а после 4:1 мы пропускали слишком легко. Мы уже не играли в футбол и просто сопровождали соперника. 6:1 — очень обидный результат. Особенно в виду того, как мы играли в последние 25 минут.