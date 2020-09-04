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Главный тренер «Байера» подтвердил, что Хаверц перейдет в «Челси»

18:34
Кай Хаверц. Фото ФК «Байер».
Кай Хаверц. Фото ФК «Байер».
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Главный тренер «Байера» Петер Бос подтвердил, что полузащитник Кай Хаверц перейдет в «Челси». Игрок покинул расположение сборной Германии, чтобы отправиться в Англию для подписания контракта с лондонским клубом.

— Мы теряем великолепного игрока, — цитирует Боса Bild.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет, а «Байер» получит компенсацию в 80 миллионов евро, еще 20 млн будут предусмотрены в качестве бонуса.

В сезоне-2019/20 полузащитник принял участие в 45 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

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