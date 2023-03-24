Источник: Нагельсманн очень удивлен и разочарован увольнением из «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн очень удивлен и разочарован увольнением из мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, вскоре клуб объявит о решении официально.
Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.
По информации Bild, новым главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|00:00
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.04
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|00:00
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|1.04
|00:00
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|00:00
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|00:00
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|00:00
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
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