Источник: Нагельсманн очень удивлен и разочарован увольнением из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн очень удивлен и разочарован увольнением из мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, вскоре клуб объявит о решении официально.

Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

По информации Bild, новым главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель.