Президент «Баварии» считает, что Мане получает недостаточно игровой практики
Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что форварду Садио Мане не хватает игровой практики.
«Я думаю, ему не хватает игровой практики. Играть 90 минут — это не то же самое, что просто тренироваться. Он будет становиться лучше шаг за шагом. Садьо — прекрасный футболист. Он не разучился играть в футбол», — сказал Герберт Хайнер Bayern&Germany.
Сенегалец пропустил больше трех месяцев из-за травмы малоберцовой кости.
В текущем сезоне Мане забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
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