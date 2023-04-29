Терзич раскритиковал работу судей в матче дортмундской «Боруссии» против «Бохума»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением по поводу матча против «Бохума» (1:1) в чемпионате Германии.
«Было два пенальти, я сказал об этом судьям. Извиняюсь за проявленные эмоции, но такой шанс выпадает не так часто. Может, у меня больше не будет возможности побороться за чемпионский титул. А судья принимает такие решения. Я просил его посмотреть эпизод, но он не захотел», — цитирует Терзича Bild.
После 30 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
2
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
8
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 1
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|1 : 0
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|2 : 1
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 0
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|2 : 1
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|2 : 0
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
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