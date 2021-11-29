Гинтер отклонил предложение «Боруссии» и ведет переговоры с «Интером»

Защитник «Боруссии» Маттиас Гинтер отклонил предложение менхенгладбахского клуба о продлении контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний немец ведет переговоры с «Интером», который предложил ему четырехлетний контракт.

Напомним, что нынешнее соглашение защитника с «Боруссией» рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Гинтер провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.