Гинтер отклонил предложение «Боруссии» и ведет переговоры с «Интером»
08:39
Защитник «Боруссии» Маттиас Гинтер отклонил предложение менхенгладбахского клуба о продлении контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний немец ведет переговоры с «Интером», который предложил ему четырехлетний контракт.
Напомним, что нынешнее соглашение защитника с «Боруссией» рассчитано до конца сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Гинтер провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.
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