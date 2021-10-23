«Герта» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
«Герта» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Берлине и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Марко Рихтер.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«Герта» — «Боруссия М» — 1:0 (1:0)
Гол: Рихтер, 40.
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Миттельштедт, Дардаи (Гехтер, 80), Дарида (Эккеленкамп, 61), Сердар (Тузар, 80), Аскасибар, Пентек (Зельке, 74), Рихтер (Маолида, 61).
«Боруссия М»: Зоммер, Эльведи, Бенсебаини, Байер, Нец (Нойхаус, 46), Скалли, Закария, Коне (Херрманн, 74), Штиндль (Плеа, 46), Хофманн, Эмболо.
Предупреждения: Байер, 2. Дарида, 54. Скалли, 77. Аскасибар, 90+4.
Судья: Кортус (Германия).
23 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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