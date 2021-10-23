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«Герта» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

21:32
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«Герта» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Берлине и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Марко Рихтер.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1 

9-й тур 

«Герта» — «Боруссия М» — 1:0 (1:0)

Гол: Рихтер, 40. 

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Миттельштедт, Дардаи (Гехтер, 80), Дарида (Эккеленкамп, 61), Сердар (Тузар, 80), Аскасибар, Пентек (Зельке, 74), Рихтер (Маолида, 61).

«Боруссия М»: Зоммер, Эльведи, Бенсебаини, Байер, Нец (Нойхаус, 46), Скалли, Закария, Коне (Херрманн, 74), Штиндль (Плеа, 46), Хофманн, Эмболо.

Предупреждения: Байер, 2. Дарида, 54. Скалли, 77. Аскасибар, 90+4. 

Судья: Кортус (Германия).

23 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Metaratings.ru
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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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