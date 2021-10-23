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Дортмундская «Боруссия» уверенно обыграла «Арминию» в гостях

18:25
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Арминию» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Билефельде и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Эмре Джан, Матс Хуммельс и Джуд Беллингем. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Фабиан Клос.

У «Боруссии» 21 очко и вторая строчка в турнирной таблице чемпионата Германии. «Арминия» — 17-е место и пять баллов.

В параллельном матче «Фрайбург» в гостях обыграл «Вольфсбург» — 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

9-й тур

«Арминия» — «Боруссия Д» — 1:3 (0:2)

Голы: Эмре Джан, 31 — с пенальти (0:1). Хуммельс, 45 (0:2). Беллингем, 72 (0:3). Клос, 87 — с пенальти (1:3).

«Арминия»: Ортега, Бруннер (Рамуш, 46), Лаурсен (Чиборра, 74), Нильссон, Пипер, Шепф, Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Кунце, Зерра (Клос, 46), Хак (Крюгер, 74).

«Боруссия Д»: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс (Мэлони, 89), Аканджи, Понграчич, Ройс, Эмре Джан (Витсель, 76), Брандт (Рейниер, 76), Беллингем, Азар, Вольф, Мален (Тиггес, 66).

Предупреждение: Кунце, 83.

Судья: Бранд (Германия).

23 октября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:2 (0:1)

Голы: Линхарт, 27 (0:1). Хелер, 68 (0:2).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс (Борнау, 88), Мбабу, Паулу Отавиу (Филипп, 56), Баку, Лакруа, Гилавоги (Лукебакио, 56), Арнольд, Вранкс, Штеффен (Ф.Нмеча, 80), Л.Нмеча.

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Шаде, 69), Гюнтер, Кюблер (Силдиллиа, 87), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Хаберер, 87), Хелер (Петерсен, 78), Чон У Ен (Демирович, 78).

Предупреждения: Штеффен, 7. Гилавоги, 26. Мбабу, 71.

Судья: Вельц (Германия).

23 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Арминия — Боруссия Д

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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П1

28%

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ТБ 2.5

23%

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19%

1.75
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Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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