Дортмундская «Боруссия» уверенно обыграла «Арминию» в гостях
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Арминию» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Билефельде и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Эмре Джан, Матс Хуммельс и Джуд Беллингем. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Фабиан Клос.
У «Боруссии» 21 очко и вторая строчка в турнирной таблице чемпионата Германии. «Арминия» — 17-е место и пять баллов.
В параллельном матче «Фрайбург» в гостях обыграл «Вольфсбург» — 2:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«Арминия» — «Боруссия Д» — 1:3 (0:2)
Голы: Эмре Джан, 31 — с пенальти (0:1). Хуммельс, 45 (0:2). Беллингем, 72 (0:3). Клос, 87 — с пенальти (1:3).
«Арминия»: Ортега, Бруннер (Рамуш, 46), Лаурсен (Чиборра, 74), Нильссон, Пипер, Шепф, Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Кунце, Зерра (Клос, 46), Хак (Крюгер, 74).
«Боруссия Д»: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс (Мэлони, 89), Аканджи, Понграчич, Ройс, Эмре Джан (Витсель, 76), Брандт (Рейниер, 76), Беллингем, Азар, Вольф, Мален (Тиггес, 66).
Предупреждение: Кунце, 83.
Судья: Бранд (Германия).
23 октября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:2 (0:1)
Голы: Линхарт, 27 (0:1). Хелер, 68 (0:2).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс (Борнау, 88), Мбабу, Паулу Отавиу (Филипп, 56), Баку, Лакруа, Гилавоги (Лукебакио, 56), Арнольд, Вранкс, Штеффен (Ф.Нмеча, 80), Л.Нмеча.
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Шаде, 69), Гюнтер, Кюблер (Силдиллиа, 87), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Хаберер, 87), Хелер (Петерсен, 78), Чон У Ен (Демирович, 78).
Предупреждения: Штеффен, 7. Гилавоги, 26. Мбабу, 71.
Судья: Вельц (Германия).
23 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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