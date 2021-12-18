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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте»

22:27
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«Боруссия» из Дортмунда проиграла «Герте» в матче 17-го тура чемпионата Германии. «Шмели» в гостях уступили со счетом 2:3.

«Боруссия» остается на втором месте в турнирной таблице, несмотря на этот результат.

«Герта» поднялась на 11-ю строчку (21 очко).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 20:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
3:2
Боруссия Д
Голы
Брандт, 31 (0:1), Бельфодиль, 51 (1:1), Рихтер, 57 (2:1), Рихтер, 69 (3:1), Тиггес, 83 (3:2)
Герта
Шволов Пекарик (Зефейк, 55 ) Штарк Миттельштедт Торунарига Дарида (Тузар, 73 ) Эккеленкамп (Платтенхардт, 87 ) Аскасибар Маолида Бельфодиль (Зельке, 87 ) Рихтер (Гехтер, 72 )
Боруссия Д
Хитц Шульц (Загаду, 72) Менье (Рафаэл Геррейру, 72) Понграчич Дахуд Ройс (Азар, 58) Брандт (Тиггес, 81) Эмре Джан Витсель (Вольф, 72) Холанн Мален
Предупреждения
Понграчич 90
Судьи
Фриц

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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