«Фрайбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью
«Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии.
У хозяев отличился нападающий Нильс Петерсен, полузащитник гостей Йосип Брекало сравнял счет.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
2-й тур
«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1 (1:1)
Голы: Петерсен, 11 (1:0). Брекало, 42 (1:1).
«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц (Гульде, 90+5), Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 79), Шоллои (Чон У Ен, 79), Сантамария, Петерсен (Демирович, 88), Хелер.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 77), Гилавоги, Юнус Малли (Мехмеди, 59), Арнольд (Шлагер, 58), Клаус, Герхардт, Брекало, Жуан Виктор (Штеффен, 49), Гинчек (Вегхорст, 77).
Предупреждения: Паулу Отавиу, 32. Арнольд, 33. Брукс, 34.
Судья: Шторкс (Германия).
27 сентября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».