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«Фрайбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью

21:12
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«Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии.

У хозяев отличился нападающий Нильс Петерсен, полузащитник гостей Йосип Брекало сравнял счет.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Петерсен, 11 (1:0). Брекало, 42 (1:1).

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц (Гульде, 90+5), Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 79), Шоллои (Чон У Ен, 79), Сантамария, Петерсен (Демирович, 88), Хелер.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 77), Гилавоги, Юнус Малли (Мехмеди, 59), Арнольд (Шлагер, 58), Клаус, Герхардт, Брекало, Жуан Виктор (Штеффен, 49), Гинчек (Вегхорст, 77).

Предупреждения: Паулу Отавиу, 32. Арнольд, 33. Брукс, 34.

Судья: Шторкс (Германия).

27 сентября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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