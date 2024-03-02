«Бавария» упустила победу над «Фрайбургом»

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге.

Защитник хозяев Кристиан Гюнтер на 12-й минуте открыл счет. Перед перерывом гости отыгрались — забил Матис Тель. На 75-й минуте Джамаль Мусиала вывел мюнхенцев вперед. На последних минутах «Фрайбург» отыгрался благодаря голу Лукаса Холера.

«Бавария» набрала 54 очка и сократила отставание от лидирующего «Байера» до 7 очков, но у леверкузенцев есть еще игра в запасе. «Фрайбург» идет на 9-й строчке — 30 очков.