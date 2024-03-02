«Бавария» упустила победу над «Фрайбургом»
«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге.
Защитник хозяев Кристиан Гюнтер на 12-й минуте открыл счет. Перед перерывом гости отыгрались — забил Матис Тель. На 75-й минуте Джамаль Мусиала вывел мюнхенцев вперед. На последних минутах «Фрайбург» отыгрался благодаря голу Лукаса Холера.
«Бавария» набрала 54 очка и сократила отставание от лидирующего «Байера» до 7 очков, но у леверкузенцев есть еще игра в запасе. «Фрайбург» идет на 9-й строчке — 30 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|24
|20
|4
|0
|61-16
|64
|
2
|Бавария
|24
|17
|3
|4
|65-28
|54
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|Боруссия Д
|24
|12
|8
|4
|48-30
|44
|
5
|РБ Лейпциг
|24
|13
|4
|7
|53-31
|43
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|9
|10
|5
|38-31
|37
|
7
|Хоффенхайм
|24
|9
|6
|9
|43-44
|33
|
8
|Вердер
|24
|8
|6
|10
|33-37
|30
|
9
|Фрайбург
|24
|8
|6
|10
|32-44
|30
|
10
|Аугсбург
|24
|7
|8
|9
|39-41
|29
|
11
|Хайденхайм
|24
|7
|7
|10
|34-42
|28
|
12
|Боруссия М
|24
|6
|8
|10
|42-46
|26
|
13
|Вольфсбург
|24
|6
|7
|11
|30-39
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|24
|5
|10
|9
|29-50
|25
|
16
|Кельн
|24
|3
|8
|13
|16-39
|17
|
17
|Майнц
|24
|2
|10
|12
|19-38
|16
|
18
|Дармштадт
|24
|2
|7
|15
|24-58
|13
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|2 : 0
|9.03
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|- : -
|9.03
|17:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|9.03
|17:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|9.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Дармштадт
|- : -
|9.03
|20:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|10.03
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|10.03
|21:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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