«Бавария» летом подпишет полноценный контракт с Дайером

Руководство «Баварии» приняло решение предложить полузащитнику Эрику Дайеру, арендованному у «Тоттенхэма», полноценный контракт, сообщает журналист Давид Орнштейн.

По информации источника, летом 2024 года англичанин перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента.

«Бавария» арендовала 30-летнего Дайера у «Тоттенхэма» в январе 2024 года. За немецкий клуб футболист провел 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

После 23 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, набрав 53 очка.