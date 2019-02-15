Франк Рибери - о "Золотом мяче"-2013: "10 тысяч раз задавал себе вопрос: почему не я?"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери сказал, что ему не дает покоя поражение в борьбе за "Золотой мяч"-2013. В голосовании француз занял третье место (23 процента голосов), уступив обладателю награды Криштиану Роналду (28 процентов) и Лионелю Месси (24 процента).

- Я задавал себе этот вопрос 10 тысяч раз: почему не я? Чем больше я думал, тем больше я раздражался. Это непонятно, - цитирует L'Equipe Рибери.

В 2013 году Рибери в составе "Баварии" выиграл чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.