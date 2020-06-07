Форвард «Вердера» Рашица выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Вердера» Милот Рашица получил травму, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний косовар заработал повреждение лодыжки и выбыл на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что им интересуется «Лейпциг».

На счету Рашицы 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Вердер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.