Форвард «Вердера» Рашица выбыл на неопределенный срок
15:56
Нападающий «Вердера» Милот Рашица получил травму, сообщает пресс-служба клуба.
23-летний косовар заработал повреждение лодыжки и выбыл на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что им интересуется «Лейпциг».
Steht gegen den @VfL_Wolfsburg leider nicht zur Verf?gung: @milotrashica f?llt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus dem Frankfurt-Spiel aus. Gute Besserung, Milot!#Werder | #SVWWOB pic.twitter.com/gtmGl4ZqHO— SV Werder Bremen (@werderbremen) June 7, 2020
На счету Рашицы 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Вердер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.