«Фортуна» уволила главного тренера. В декабре с ним продлили контракт
12:15
«Фортуна» рассталась с главным тренером Фридхельмом Функелем, сообщает официальный сайт клуба.
В декабре 2019 года с 66-летним специалистом был заключен новый контракт до лета 2021-го, однако теперь клуб из Дюссельдорфа принял решение расторгнуть соглашение.
Vorstand von Fortuna D?sseldorf stellt Friedhelm Funkel frei.— Fortuna D?sseldorf (@f95) January 29, 2020
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«Фортуна» идет на последнем месте в чемпионате Германии. После 19 туров в активе команды 15 очков.
По ходу текущего сезона Функель вошел в историю бундеслиги, став лишь шестым специалистом, который провел в первенстве 500 матчей.
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