«Фортуна» уволила главного тренера. В декабре с ним продлили контракт

«Фортуна» рассталась с главным тренером Фридхельмом Функелем, сообщает официальный сайт клуба.

В декабре 2019 года с 66-летним специалистом был заключен новый контракт до лета 2021-го, однако теперь клуб из Дюссельдорфа принял решение расторгнуть соглашение.

«Фортуна» идет на последнем месте в чемпионате Германии. После 19 туров в активе команды 15 очков.

По ходу текущего сезона Функель вошел в историю бундеслиги, став лишь шестым специалистом, который провел в первенстве 500 матчей.