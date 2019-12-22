Флик останется на посту главного тренера «Баварии» до конца сезона

Пресс-служба «Баварии» объявила о том, что Ханс-Дитер Флик останется на посту главного тренера мюнхенцев до конца сезона. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.

Мюнхенский клуб завершил первую половину чемпионата Германии на третьей строчке, уступая лидирующему «Лейпцигу» 4 очка.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» довольно тем, как команда играет под руководством Флика, поэтому не стала спешить с поиском нового главного тренера. Флик остается до конца сезона, также его контракт может быть продлен и на следующие сезоны.