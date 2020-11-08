Флик остался доволен игрой «Баварии» с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик признался, что ему понравилась игра с «Боруссией» в 7-м туре чемпионата Германии (3:2). По его мнению, победа была более чем заслуженной.

— Игра была сенсационно хороша, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — На поле было много качества, моменты были у обоих ворот. У ворот мы были решительнее и эффективнее. Это более чем заслуженная победа. «Боруссия» создавал опасные моменты в тех случаях, когда мы допускали ошибки. Мы должны играть терпеливее, тогда подобные ситуации не будут возникать.