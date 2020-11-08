Флик остался доволен игрой «Баварии» с «Боруссией»
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик признался, что ему понравилась игра с «Боруссией» в 7-м туре чемпионата Германии (3:2). По его мнению, победа была более чем заслуженной.
— Игра была сенсационно хороша, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — На поле было много качества, моменты были у обоих ворот. У ворот мы были решительнее и эффективнее. Это более чем заслуженная победа. «Боруссия» создавал опасные моменты в тех случаях, когда мы допускали ошибки. Мы должны играть терпеливее, тогда подобные ситуации не будут возникать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund