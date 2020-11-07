Флик надеется, что «Бавария» минимизирует ошибки в игре с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик перед матчем 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» отметил, что его команда уверена в своих силах. Игра состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 20.30 по московскому времени.

— Это классика немецкого футбола, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Каждый мотивирован. Знаем, что этот матч будет смотреть весь мир — это придает особенную мотивацию. Мы очень уверены в своих силах, и сделаем все, чтобы одержать победу. Я в предвкушении матча. Мы должны минимизировать свои ошибки. Для тренеров, игроков и болельщиков это настоящее лакомство!