Флик надеется, что «Бавария» минимизирует ошибки в игре с «Боруссией»
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик перед матчем 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» отметил, что его команда уверена в своих силах. Игра состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 20.30 по московскому времени.
— Это классика немецкого футбола, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Каждый мотивирован. Знаем, что этот матч будет смотреть весь мир — это придает особенную мотивацию. Мы очень уверены в своих силах, и сделаем все, чтобы одержать победу. Я в предвкушении матча. Мы должны минимизировать свои ошибки. Для тренеров, игроков и болельщиков это настоящее лакомство!
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.