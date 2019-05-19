"Это было вознаграждение за труды". Роббен - о чемпионстве "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен - о победе в чемпионате Германии. В последнем туре его команда обыграла "Айнтрахт" (5:1).
- После такого матча самые разнообразные эмоции пронизывают все тело. Словами это не описать, - цитирует Роббена официальный сайт клуба. - Это просто нужно пережить. Я пять месяцев боролся за то, чтобы вернуться на поле. Сегодня это было вознаграждение за труды.
Все о чемпионате Германии - здесь.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/05/stimmen-zum-saisonfinale-gegen-frankfurt
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