"Это было вознаграждение за труды". Роббен - о чемпионстве "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен - о победе в чемпионате Германии. В последнем туре его команда обыграла "Айнтрахт" (5:1).

- После такого матча самые разнообразные эмоции пронизывают все тело. Словами это не описать, - цитирует Роббена официальный сайт клуба. - Это просто нужно пережить. Я пять месяцев боролся за то, чтобы вернуться на поле. Сегодня это было вознаграждение за труды.

Все о чемпионате Германии - здесь.