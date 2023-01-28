Экс-тренер «Шальке» Стевенс завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Голландский специалист Хуб Стевенс объявил о завершении тренерской карьеры. 69-летний голландец признался, что даже отказался от предложения клуба из Нидерландов.

«У меня действительно было предлодение от клуба в Нидерландах. Но я больше не рискую. В этом году мне исполнится 70, моя тренерская карьера определенно завершена. Мое тело послало четкое предупреждение, хотя я чувствую себя хорошо. Врачи поставили диагноз перикардит», — приводит Express.de слова Стевенса.

Большую часть карьеры тренера Стевенс провел в «Шальке», который тренировал с 1996 по 2002 год, а также с сентября 2011 по декабрь 2012 года. С 2015 года он входил в руководство клуба, а также дважды временно исполнял обязанности главного тренера.

Также он работал с такими клубами, как ПСВ, «Кельн», «Рода», «Гамбургк», «Зальцбург», ПАОК, «Штутгарт» и «Хоффенхайм».