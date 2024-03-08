Нолан: «Кейн может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что «Бавария» захочет вернуть свои деньги»

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Кевин Нолан оценил возможность возвращения форварда «Баварии» Гарри Кейна в Англию.

«Я представляю Гарри снова в АПЛ. Из Германии ему будет легче вернуться, и я думаю, что он может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что «Бавария» захочет вернуть свои деньги», — приводит слова Нолана talKSPORT.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за 95 миллионов евро. В составе мюнхенского клуба 30-летний англичанин провел 33 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 9 голевых передач. Контракт нападающего с немецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.