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Сегодня, 15:30

Нолан: «Кейн может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что «Бавария» захочет вернуть свои деньги»

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Бывший полузащитник «Вест Хэма» Кевин Нолан оценил возможность возвращения форварда «Баварии» Гарри Кейна в Англию.

«Я представляю Гарри снова в АПЛ. Из Германии ему будет легче вернуться, и я думаю, что он может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что «Бавария» захочет вернуть свои деньги», — приводит слова Нолана talKSPORT.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за 95 миллионов евро. В составе мюнхенского клуба 30-летний англичанин провел 33 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 9 голевых передач. Контракт нападающего с немецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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«Штутгарт» продлил контракт с главным тренером клуба Хенессом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 24 20 4 0 61-16 64
2
 Бавария 24 17 3 4 65-28 54
3
 Штутгарт 24 16 2 6 55-31 50
4
 Боруссия Д 24 12 8 4 48-30 44
5
 РБ Лейпциг 24 13 4 7 53-31 43
6
 Айнтрахт Ф 24 9 10 5 38-31 37
7
 Хоффенхайм 24 9 6 9 43-44 33
8
 Вердер 24 8 6 10 33-37 30
9
 Фрайбург 24 8 6 10 32-44 30
10
 Аугсбург 24 7 8 9 39-41 29
11
 Хайденхайм 24 7 7 10 34-42 28
12
 Боруссия М 24 6 8 10 42-46 26
13
 Вольфсбург 24 6 7 11 30-39 25
14
 Унион Б 24 7 4 13 23-39 25
15
 Бохум 24 5 10 9 29-50 25
16
 Кельн 24 3 8 13 16-39 17
17
 Майнц 24 2 10 12 19-38 16
18
 Дармштадт 24 2 7 15 24-58 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 22:30
Штутгарт – Унион Б
 - : -
9.03 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 - : -
9.03 17:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
9.03 17:30
Бавария – Майнц
 - : -
9.03 17:30
РБ Лейпциг – Дармштадт
 - : -
9.03 20:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
10.03 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
10.03 19:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
10.03 21:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 20
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 17
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 17 1 0
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