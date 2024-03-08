«Штутгарт» продлил контракт с главным тренером клуба Хенессом

«Штутгарт» объявил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером Себастьяном Хенессом.

По информации пресс-службы немецкой команды, новое соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к наставнику со стороны «Баварии» и «Байера».

Хенесс возглавляет «Штутгарт» с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне «швабы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 50 очков в 24 турах.

В пятницу, 8 марта, команда проведет домашний матч против «Униона». Начало встречи — в 22.30 мск.