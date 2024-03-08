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8 марта, 18:07

Тухель: «Бавария не сдала титул бундеслиги. Всегда есть надежда»

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Томас Тухель.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что мюнхенская команда продолжает бороться за победу в нынешнем сезоне бундеслиги.

«Всегда есть надежда. Мы не сдали титул. Есть область между тем, чтобы сдаться, и заявлением о намерениях — она называется реальностью. Отставание очень большое, такова реальность», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После 24 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.

9 марта мюнхенцы сыграют дома против «Майнца». Начало — в 17.30 (мск).

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 25 21 4 0 63-16 67
2
 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
5
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
6
 Айнтрахт Ф 25 10 10 5 41-32 40
7
 Хоффенхайм 25 9 6 10 44-47 33
8
 Фрайбург 25 9 6 10 34-45 33
9
 Аугсбург 25 8 8 9 40-41 32
10
 Вердер 25 8 6 11 34-39 30
11
 Хайденхайм 25 7 7 11 34-43 28
12
 Боруссия М 25 6 9 10 45-49 27
13
 Вольфсбург 25 6 7 12 30-41 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 25 5 10 10 30-52 25
16
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
17
 Майнц 25 2 10 13 20-46 16
18
 Дармштадт 25 2 7 16 24-60 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 22:30
Кельн – РБ Лейпциг
 1 : 5
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 - : -
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 - : -
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 - : -
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
17.03 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
17.03 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 30
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 21
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
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