Тухель: «Бавария не сдала титул бундеслиги. Всегда есть надежда»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что мюнхенская команда продолжает бороться за победу в нынешнем сезоне бундеслиги.

«Всегда есть надежда. Мы не сдали титул. Есть область между тем, чтобы сдаться, и заявлением о намерениях — она называется реальностью. Отставание очень большое, такова реальность», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После 24 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.

9 марта мюнхенцы сыграют дома против «Майнца». Начало — в 17.30 (мск).