Экс-форвард «Гамбурга» и «Айнтрахта» получил серьезную травму в чемпионате Австралии, его унесли на носилках

В матче чемпионата Австралии «Вестерн Сидней» — «Веллинтон Феникс» серьезное повреждение получил немецкий форвард Николай Мюллер. Он упал после столкновения головами с полузащитником гостей Луисом Фентоном.

Футболист не смог покинуть поле самостоятельно, врачи унесли его на носилках. Позднее клуб сообщил, что игрок в сознании, у него сильно повреждена губа и опухла щека. Госпитализация ему пока не нужна.

32-летний немец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Вестерн Сидней» и забил пять мячей при трех голевых передачах. Ранее он выступал за «Айнтрахт», «Ганновер», «Гамбург» и «Майнц».