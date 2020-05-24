Джером Боатенг: «Сане может вывести «Баварию» на новый уровень»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Лерое Сане, который может перейти в мюнхенскую команду этим летом.

— Лерой — великолепный футболист, — приводит Goal.com со ссылкой на Welt am Sonntag слова Боатенга. — Благодаря своим качествам он способен вывести «Баварию» на новый уровень.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 80 миллионов евро.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,25, победа «Баварии» — 1,85.