Дубль Бельфодиля принес "Хоффенхайму" победу над "Байером"

"Хоффенхайм" на своем поле выиграл у "Байера" в матче 27-го тура чемпионата Германии (4:1). Дублем в составе победителей отметился алжирский нападающий Исак Бельфодиль.

Леверкузенцы потерпели второе подряд поражение, но остались на 7-м месте в турнирной таблице. "Хоффенхайм" идет 8-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига

27-й тур

"Хоффенхайм" - "Байер" - 4:1 (1:1)

Голы: Бельфодиль, 10 (1:0). Фолланд, 17 (1:1). С.Бендер, 51 - в свои ворота (2:1). Бельфодиль, 61 (3:1). Крамарич, 79 (4:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бренет, Хюбнер, Биттенкурт (Отто, 74), Демирбай, Гриллич, Крамарич, Бельфодиль (Бичакчич, 87), Жоэлинтон (Амири, 51).

"Байер": Храдецки, С.Бендер, Та, Едвай, Баумгартлингер, Беллараби (Арангис, 26), Брандт, Хаверц, Л.Бендер (Вайзер, 36), Фолланд, Бэйли (Аларио, 80).

Предупреждения: Гриллич, 30. Бэйли, 37. Хюбнер, 38. Хаверц, 85.

Судья: Осмерс (Германия).

29 марта. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".