Дортмундская "Боруссия" в меньшинстве вырвала ничью в матче с "Хоффенхаймом"

"Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" в матче 15-го тура чемпионата Германии сыграли вничью - 2:2. Голы в составе хозяев забили Марк Ут и Сандро Вагнер. У гостей отличились Марио Гетце и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Добавим, что в конце первого тайма вторую желтую карточку получил Ройс и был удален с поля.

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15-й тур

"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д - 2:2 (2:1)

Голы: Ут, 3 (1:0). Гетце, 11 (1:1). Вагнер, 20 (2:1). Обамеянг, 48 (2:2).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Толян, Хюбнер, Руди, Фогт, Демирбай (Барис Атик, 61), Амири, Вагнер, Ут (Крамарич, 58).

"Боруссия": Вайденфеллер, Шмельцер, Бендер, Бартра, Гинтер, Ройс, Гетце, Вайгль, Дембеле (Эмре Мор, 69), Пулишич (Рамос, 83), Обамеянг (Мерино, 90+2).

Предупреждения: Ройс, 9. Бартра, 28. Зюле, 30. Хюбнер, 39. Демирбай, 58. Руди, 86. Фогт, 88.

Удаление: Ройс (Боруссия Д), 41.

Судья: Бранд.

16 декабря. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.