Дортмундская «Боруссия» обыграла «Кельн»

Дортмундская «Боруссия» в матче 2-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла «Кельн» со счетом 3:1. Победный гол забил Ашраф Хакими.

«Боруссия» добилась второй победы в двух матчах и вышла на первое место. «Кельн» идет 14-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

2-й тур

«Кельн» — «Боруссия Д» — 1:3 (1:0)

Голы: Дрекслер, 29 (1:0). Санчо, 70 (1:1). Хакими, 86 (1:2). Пако Алькасер, 90+4 (1:3).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Верстрате, Дрекслер, Скири, Шиндлер (Кайнц, 74), Модест (Хегер, 81), Кордоба (Теродде, 55).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Шульц (Хакими, 62), Аканджи, Витсель, Ройс, Азар (Брун Ларсен, 85), Вайгль (Брандт, 62), Санчо, Пако Алькасер.

Предупреждения: Верстрате, 45+1. Пищек, 58. Эхизибуэ, 90.

Судья: Дингерт (Германия).

23 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».